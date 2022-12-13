Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper lig de maçlar ne zaman başlayacak?
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Dünya Kupası nedeniyle Süper lige ve dünyadaki diğer liglere bir süreliğine ara verilmişti. Şampiyonluk yarışının kıran kıran geçtiği bu dönemde kulüpler takımlarını güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Futbol severler ise Ara transfer döneminin ve liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper lig de maçlar ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlayacak, 15. Hafta maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'de açılış maçı, Ümraniyespor-Başakşehir ve Antalyaspor-Ankaragücü arasında oynanacak. Peki, Futbolda ikinci Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper lig ne zaman başlayacak? ligde 15. haftanın maç programı beli oldu mu? Detaylar haberimizde...
ARA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak.
Süper lig de 15. haftanın maç programı şu şekilde:
23 Aralık 2022 Cuma
20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü
20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir
24 Aralık 2022 Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor - Giresunspor
16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
25 Aralık 2022 Pazar
13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
16.00 Konyaspor - Alanyaspor
16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
19.00 Galatasaray - İstanbulspor