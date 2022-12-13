Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper lig de maçlar ne zaman başlayacak?

Dünya Kupası nedeniyle Süper lige ve dünyadaki diğer liglere bir süreliğine ara verilmişti. Şampiyonluk yarışının kıran kıran geçtiği bu dönemde kulüpler takımlarını güçlendirmek için ara transfer dönemi çalışmalarına başladı. Futbol severler ise Ara transfer döneminin ve liglerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper lig de maçlar ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig ne zaman başlayacak, 15. Hafta maçları ne zaman oynanacak? Sorularının cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'de açılış maçı, Ümraniyespor-Başakşehir ve Antalyaspor-Ankaragücü arasında oynanacak. Peki, Futbolda ikinci Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper lig ne zaman başlayacak? ligde 15. haftanın maç programı beli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ARA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 15. haftası 25 Aralık itibariyle başlayacak.

Süper lig de 15. haftanın maç programı şu şekilde:

23 Aralık 2022 Cuma

20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık 2022 Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık 2022 Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor