Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2023 Transfer dönemi başladı mı? Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?
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ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de ara transfer dönemi 12 Ocak tarihinde başlayarak 8 Şubat 2023 tarihinde sonra erecek.