Spor Toto Süper Lig'in en heyecanlı zamanları arasında yer alan ara transfer dönemi Futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Özelikle dört büyükler şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde kadrolarını güçlendirmek istiyorlar. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı mı? Süper lig de 19.haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Süper Lig'de sezonun ortasına gelinmesiyle birlikte taraftarlar transfer döneminin başlamasını heyecanla bekliyor. Özelikle dört büyükler şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde kadrolarını güçlendirmek istiyorlar. Peki, Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı mı? Süper lig de 19.haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

ARA TRASFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Futbolda ikinci ara transfer dönmi 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta son bulacak.TFF tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2021-2022 Futbol Sezonunda İkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün (12 Ocak 2022 Çarşamba) başladı. İkinci Transfer ve Tescil Dönemi 8 Şubat 2022 tarihinde sona erecek". ifadelerine yer verildi.

Buna göre Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

SÜPER LİG DE 19. HAFTANIN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU MU?

TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Merkez Hakem Kurulu tarafındanyapılan açıklamaya göre Süper lig de 19. hafta müsabakaların yönetecek hakemlerinin kimler olduğunu açıkladı. İşte ligin 19. haftasında düdük çalacak hakemler ve haftanın programı şu şekilde:

13 OCAK

17.00 Sivasspor – Kayserispor karşılaşmasının hakemi Arda Kardeşler

20.00 Galatasaray – Hatayspor karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam

14 OCAK

13.30 Giresunspor – Antalyaspor karşılaşmasının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Demirspor – Ankaragücü karşılaşmasının hakemi Burak Şeker

16.00 Beşiktaş – Konyaspor karşılaşmasının hakemi Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe – Gaziantep FK karşılaşmasının hakemi Mustafa Kürşad Filiz

15 OCAK