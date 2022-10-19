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Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!

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Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar 12 Eylül tarihinde açılmıştı. MEB bu dönem uygulayacağı çalışma takvimini okullara iletti. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!

12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Ara tatilin ne zaman olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu! İşte detaylar haberimizde...

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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