2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar 12 Eylül tarihinde açılmıştı. MEB bu dönem uygulayacağı çalışma takvimini okullara iletti. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!

12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Ara tatilin ne zaman olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu! İşte detaylar haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;

- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.