Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!
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2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatilin ne zaman başlayacağı merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 eğitim öğretim yılında okullar 12 Eylül tarihinde açılmıştı. MEB bu dönem uygulayacağı çalışma takvimini okullara iletti. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu!
12 Eylül'de başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Ara tatilin ne zaman olacağı şimdiden merak ediliyor. Peki, Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 MEB takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu! İşte detaylar haberimizde...
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı MEB takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okullarda ara tatil tarihlerinin hangi günlere denk geldiği belli oldu.
MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre;
- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,
- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.
Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü yaz tatiline girecek.