ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı?

Okullar bugün açılıyor mu ve ara tatil ne zaman bitiyor soruları gündemde. İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor ve sömestr tatili ne zaman bitiyor merak ediliyor. 18 Kasım Pazartesi günü okul var mı? MEB'e bağlı okullar hangi tarihte ders başı yaptığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar bugün açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, 18 Kasım'da öğrenciler yeniden okula dönecek. Pazartesi günü yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

OKULLAR BUGÜN AÇILIYOR?

18 Kasım Pazartesi günü ara tatilin bitmesiyle yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak. Öğrenciler, tatil sonrası okullarına dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

MEB TAKVİMİ

Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.