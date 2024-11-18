Üye Girişi
Haberler

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ara tatil ne zaman bitiyor ve bugün okul var mı sorularına yanıt aranıyor. 18 Kasım Pazartesi günü okullar açılıyor mu ve ara tatil ne zaman bitiyor gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre okular hangi tarihte açılacağı ve derslerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar bugün açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Okullar bugün açılıyor mu ve ara tatil ne zaman bitiyor soruları gündemde. İkinci ara tatil hangi tarihte başlıyor ve sömestr tatili ne zaman bitiyor merak ediliyor. 18 Kasım Pazartesi günü okul var mı? MEB'e bağlı okullar hangi tarihte ders başı yaptığı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar bugün açılıyor? Ara tatil ne zaman bitiyor?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Ara tatilin sona ermesiyle birlikte, 18 Kasım'da öğrenciler yeniden okula dönecek. Pazartesi günü yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı?

OKULLAR BUGÜN AÇILIYOR?

18 Kasım Pazartesi günü ara tatilin bitmesiyle yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden ders başı yapacak. Öğrenciler, tatil sonrası okullarına dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar bugün (18 Kasım) açılıyor mu, ders var mı?

MEB TAKVİMİ

Bu dönem okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024,

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.