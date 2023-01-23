Dönem sonunun yaklaşmasının ardından başlayan ara tatil ile birlikte akıllarda Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu yer aldı ve merak edilmeye başlandı. Birçok öğrenci ve veli tarafından Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu merak ediliyor. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sömestr ne zaman bitecek?

Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu, ilk dönemin sona ermesi ile birlikte birçok öğrenci ve velinin gündeminde yer aldı. Bu nedenle Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu, en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tatilin hangi tarihte sona ereceği ve ikinci dönemin başlayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sömestr ne zaman bitecek?

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda bu yıl yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl hafta sonu tatilleri ile birlikte Okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

YARIYIL TATİLİ 1 AY MI?

Yarıyıl tatili daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da 15 gün sürecektir. Yarıyıl tatilinin 1 aya yani 30 güne uzatılacağına dair ortaya atılan iddiaların gerçek dışıdır.

Bir sosyal medya hesabı "Sömestr tatili 1 ay oluyor! Öğrenciler tatile doyacak!" ifadelerini yazarak yarıyıl tatilinin on beş günden bir aya çıkarıldığı iddiasında bulundu. Paylaşımda bir internet haber sayfasının linkinin yer aldığı görülürken herhangi bir resmi belgeye ya da açıklamaya yer verilmediği tespit edildi.