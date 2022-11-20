Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan okulların tatil döneminin ne zaman biteceği birçok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Bu nedenle Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 Okullar ne zaman açılacak? MEB Açıkladı!

Ara tatilin ne zaman biteceği birçok kişi tarafından merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre hangi gün tatil bitiyor? Bu haberimize herkes tarafından merak edilen ve merak konusu olan Ara tatil ne zaman bitiyor? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Ara tatil ne zaman bitiyor? 2022 Okullar ne zaman açılacak? MEB Açıkladı!

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Bu durumda öğrenciler için ilk ders zili ara tatil dönüşü 21 Kasım Pazartesi günü çalacak. Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatil 23 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem Nisan ara tatili 17-20 Nisan'da yapılırken okullarda eğitim öğretim yılı 16 Haziran cCuma günü sona erecek.

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)