Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı ara tatil tarihleri belirlendi. Yılda iki kez uygulanan ara tatil 1. Dönem Ara Tatil ve 2. Dönem Ara Tatil olarak ayrılıyor. Eğitim yılı 2023-2024, Ara tatil ne zaman 2024? İlkokul, ortaokul ve lise ara tatil tarihleri! İşte MEB takvimi…

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Takviminde 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının ara tatil tarihiyle birlikte, 15 tatil, yaz tatilinin başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı. 2023-2024eğitim öğretim yılında Ara tatil ne zaman 2024? İlkokul, ortaokul ve lise ara tatil tarihleri! İşte detaylar…

ARA TATİL NE ZAMAN 2024?



MEB 2023-2024 takvimini açıkladı. Buna göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında; Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER NE ZAMAN OKULLAR BAŞLAYACAK?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ARA TATİL TARİHLERİ 2023-2024

Öğrenciler için önemli tatil dönemleri aşağıdaki gibi planlanmıştır:

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Bu tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenmeleri, enerji toplamaları ve hazırlıklarını yapmaları için fırsat sunmaktadır.