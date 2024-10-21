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ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor?
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2024-2025 eğitim öğretim yılına dair ara tatil tarihleri merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

2024-2025 eğitim-öğretim yılıyla ilgili en çok merak edilen sorular arasında ilk ara tatilin ne zaman olduğu yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi belli oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı ve birçok öğrenci ve veli, tatil dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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