ARA TATİL NE ZAMAN? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor?

2024-2025 eğitim-öğretim yılıyla ilgili en çok merak edilen sorular arasında ilk ara tatilin ne zaman olduğu yer alıyor. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi belli oldu. Yeni eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül 2024 tarihinde başladı ve birçok öğrenci ve veli, tatil dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 ara tatil ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

MEB 1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.