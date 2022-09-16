2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başlamasının ardından birçok öğrenci tekrar okul sıralarına döndü. Okula başlayan öğrenciler ve velileri ise Ara tatil ne zaman? Ve 2023 ara tatil ne zaman yapılacak? Sorularını merak ediyor. Peki, Ara tatil ne zaman? 2023 ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Yanıtlanan sorular arasında Ara tatil ne zaman? Ve 2023 ara tatil ne zaman yapılacak? Soruları da vardı. Peki, Ara tatil ne zaman? 2023 ara tatil ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama!

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim yılındaki tatil programını açıkladı. Buna göre 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak. İkinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleştirildiğini belirten Özer, "Yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz." Dedi.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili ise 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.