Okulların başlamasıyla birlikte tatil planı yapmak isteyen veliler ara tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı bir duyuru paylaştı. Peki, Ara tatil ne zaman 2022-2023? Okullarda ara tatil hangi ay, hangi gün başlıyor? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte detaylar...

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ilk ara tatili ne zaman olacak? Ara tatil hangi gün başlıyor? Ara tatil ne zaman bitecek? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Ara tatil ne zaman? Ara tatil başladı mı? Ara tatil bitti mi?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022-2023?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen takvime göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk 1 haftalık ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yapılan tatil hafta sonu ile birleştiğinden dolayı bir haftalık bir tatil olacak.

Ara tatil başlangıç : 14 Kasım Pazartesi 2022

Ara tatil bitiş : 18 Kasım Cuma 2022

15 TATİL NE ZAMAN 2023?

Paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bildirilen takvime göre 2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2. ara tatili ise 17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında olacaktır.