Ara tatil ne zaman? 2021-2022 2. Dönem ara tatili ne zaman? Ara tatil Nisanın kaçında? İlkokul, ortaokul ve lise ara tatil tarihleri ne zaman?

Bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla beraber öğrencileri gözülerini ara tatile dikmiş durumda. Okulun yorgunluğunu ve üzerlerindeki stresi bir nebze bu ara tatiller sayesinde üzerlerinden atmaktalar. Bu nedenle internette sıkça araştırılan konular arasına girmekte ara tatil tarihleri. Ara tatil ne zaman? 2022 bahar ara tatili ne zaman? Ara tatil Nisanın kaçında? İlkokul, ortaokul ve lise ara tatili ne zaman? İşte sorularınızın cevabı.

2021-2022 ARA TATİL TARİHLERİ

-2021-2022 1. Dönem Ara Tatil: 15 Kasım 2021 Pazartesi - 19 Kasım 2021

-2021-2022 Yarıyıl Tatil: 24 Ocak 2022 Pazartesi - 4 Şubat 2022 Cuma

-2021-2022 2. Dönem Ara Tatil: 11 Nisan 2022 Pazartesi - 15 Nisan 2022 Cuma

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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