Okulların açılmasının ardından tatil tarihleri de doğrudan merak edilmekte olan sorular arasında yerini aldı ve Ara tatil kalktı mı? Sorusu başta olmak üzere merak edildi. Peki, Ara tatil kalktı mı? Bu yıl ara tatil olacak mı, yapılacak mı? Bu yıl ara tatil ne zaman yapılacak?

Ara tatil kalktı mı? Bu yıl ara tatil olacak mı, yapılacak mı? Bu yıl ara tatil ne zaman yapılacak?

Ara tatil kalktı mı? Sorusu, son zamanlarda gündemde yer almakta olan iddiaların ardından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için önemli tarihleri Twitter üzerinden paylaşmıştı. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, gözler Kasım ayı ara tatili tarihine çevrildi. Peki, Ara tatil kalktı mı? Bu yıl ara tatil olacak mı, yapılacak mı? Bu yıl ara tatil ne zaman yapılacak?

ARA TATİL KALKTI MI?

Ara tatillerin kalktığında dair yapılan haberlerin asılsız olduğu bilinmektedir. Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini paylaştı buna göre paylaşılan takvimdeki tarihlerde ara tatiller uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 1. ara tatil bu sene 13-17 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ara tatiller belirtilen tarihler içerisinde olağan şekilde uygulanacak.