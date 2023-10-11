Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini belirtti. Açıklamanın ardından 'Ara tatil kalkacak mı? Okullarda ara tatiller kalkıyor mu?' soruları gündeme geldi. Tekin, 'Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız.' ifadelerini kullandı. 2023-2024 eğitim yılı için ilk ara tatil tarihi 13-17 Kasım 2023, ikinci ara tatil tarihi ise 8-12 Nisan 2024 olarak belirlendi.

Ara tatil kalkacak mı? Okullarda ara tatiller kalkıyor mu?

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Açıklama sonrasıAra tatil kalkacak mı? Okullarda ara tatiller kalkıyor mu merak edildi.

ARA TATİLLER KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." ifadelerini kullandı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2023-2024 ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan 2024 tarihleri arası olarak belirlendi.