Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan Ara tatil kaldırıldı mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Ara tatil kaldırıldı mı? Bu sene ara tatil var mı, yapılacak mı?

Ara tatil kaldırıldı mı? Bu sene ara tatil var mı, yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin kaldırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Böylece merak edilmekte olan Ara tatil kaldırıldı mı? Sorusu da yanıtlandı. Ara tatillere ilişkin iddialar bir süredir gündemde yer alıyor ve araştırma konusu oluyordu. Peki, Ara tatil kaldırıldı mı? Bu sene ara tatil var mı, yapılacak mı?

ARA TATİL KALDIRILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, farklı coğrafi koşullara uygun olarak illere göre ara tatil zamanlarının revize edilebileceğini kaydetti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.