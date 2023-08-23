Ara sokaktan çıkan otomobil takla attı

BARTIN'da ara sokaktan çıkan otomobile çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.40'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 BA 227 plakalı otomobil, ana yolda ilerlediği sırada ara sokaktan çıkış yapan başka bir otomobilin ön kısmına çarparak, taklalar attıktan sonra devrildi. Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, hastaneye gitmedi. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin takla attığı sırada kargo firmasının önündeki bir vatandaşın ise son anda otomobilin altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)