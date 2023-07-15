Galatasaray bugün Aqvital FC Csakvar ile hazırlık maçı yapacak. Maç başlamadan önce izleyiciler, Aqvital FC Csakvar nerenin takımı, hangi ülkenin takımı? Csakvar Aqvital hangi ülkede, hangi ligde bulunuyor? Aqvital Csakvar hangi ligde, kaçıncı? merak etti. İşte detaylar...

Galatasaray - Aqvital FC Csakvar hazırlık maçının başlamasına az bir süre kala futbol severler Aqvital FC Csakvar takımının hangi ülkenin takımı olduğunu merak etti. Peki, Aqvital FC Csakvar nerenin takımı, hangi ülkenin takımı? Csakvar Aqvital hangi ülkede, hangi ligde bulunuyor? Aqvital Csakvar hangi ligde, kaçıncı? İşte bilgiler...

GALATASARAY - CSAKVAR AQVİTAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Csakvar Aqvital hazırlık maçı bugün 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü saat 19:30 'da başlayacak.

AQVİTAL FC CSAKVAR NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE BULUNUYOR?

Aqvital FC Csákvár, Macaristan'ın Csákvár şehrinde bulunan bir Macar futbol kulübüdür. Şu anda Macaristan Ulusal Şampiyonası II'de oynuyor. Takımın renkleri sarı ve mavidir.

CSAKVAR NERESİ?

Csákvár, Macaristan'ın Fejér ilçesinde bulunan bir kasabadır.