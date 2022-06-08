Aptallık ile ilgili sözler 2022: Anlamlı aptallık ile ilgili kısa sözler! - Haberler

Aptallık ile ilgili sözler 2022: Anlamlı aptallık ile ilgili kısa sözler!
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Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için aptallık ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan aptallık ile ilgili sözler için anlamlı aptallık ile ilgili kısa sözler ve aptallık sözleri haberimizde aptallıkla ilgili sözler arayanlar için derlendi.
Aptallık ilgili sözler merak ediliyor. Sosyal medyada paylaşmak veya bir arkadaşına, eşine dostuna göndermek isteyenler için aptallık ile ilgili sözler haberimizde... Genellikle İnstagram'da postların altına veya hikaye olarak paylaşılan aptallık ile ilgili sözler için anlamlı aptallık ile ilgili kısa sözler ve aptallık sözleri haberimizde aptallıkla ilgili sözler arayanlar için derlendi. İşte aptallık sözleri!
APTALLIK İLE İLGİLİ SÖZLER
- İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır. - Alfred De Vigny
- Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir. - Afrika atasözleri
- Her aptal onu beğenen başka bir aptal bulur. Boileau
- Kurnaz insanın ahmaklıklarına inanılmaz. İnsan hakları için ne büyük kayıp! - Friedrich Nietzsche
- Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.
- Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır. Molière
- Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. Johann Wolfgang von Goethe
- Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. Rebelais
- İnsanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler. Young
- Aptal ata binmiş, bey oldum sanmış. Türk atasözü
- Kendini akıllı sanan herkes aptaldır. Voltaire
- Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. Albert Camus
- Aptallık en büyük günahtır. Oscar Wilde
- Aptallık, bulaşıcıdır. Necip Fazıl Kısakürek
- Evlat herkes aptaldır- ben hariç. Homer Simpson
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