Aptallık ile ilgili sözler 2022: Anlamlı aptallık ile ilgili kısa sözler! - Haberler

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APTALLIK İLE İLGİLİ SÖZLER

İnanılması en zor dedikodular, aptalların belleğinde en uzun süre kalanlardır. - Alfred De Vigny

Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir. - Afrika atasözleri

Her aptal onu beğenen başka bir aptal bulur. Boileau

Kurnaz insanın ahmaklıklarına inanılmaz. İnsan hakları için ne büyük kayıp! - Friedrich Nietzsche

Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.

Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır. Molière

Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. Johann Wolfgang von Goethe

Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. Rebelais

İnsanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler. Young

Aptal ata binmiş, bey oldum sanmış. Türk atasözü

Kendini akıllı sanan herkes aptaldır. Voltaire

Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. Albert Camus

Aptallık en büyük günahtır. Oscar Wilde

Aptallık, bulaşıcıdır. Necip Fazıl Kısakürek

Evlat herkes aptaldır- ben hariç. Homer Simpson

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