Aprilia RS Ailesi RS 457 ile tamamlanıyor

Aprilia'nın MotoGP başta olmak üzere sayısız motor sporları başarılarından aktarılan deneyimleriyle yollara çıkan Aprilia RS 457 ile RS model ailesi tamamlanıyor.

Aprilia'nın yeni çift silindirli spor motosikleti, geniş pazar segmentlerini hedefleyen, kullanım kolaylığına ek olarak eğlenceli, teknolojik ve tasarım açısından çığır açan motosikletlere yönelik, dünya genelinde artan talebi karşılamak için yeni hedeflere ve pazarlara hitap ediyor.

RS kısaltması, Aprilia'nın sportiflik anlayışını temsil ediyor. Bu motosikletler, Aprilia'nın motosiklet kültürünü şekillendiren, uzun ve başarılı yarış geçmişinden kazanılan deneyim ve yeniliklerle tasarlandı. Marka aynı zamanda, yarış dünyasının 2 zamanlı kategorilerinde hakimiyet kuran bir oyuncu haline de geldi. SBK yarışlarını kazandıktan sonra MotoGP'de de ön plana çıktı.

Michele Colaninno: "Aprilia'nın küreselleşmesine bir adım daha yaklaştık"

Piaggio Group CEO'su Michele Colaninno; "Aprilia markası, son yıllarda yoğun bir yenilenme patlaması yaşıyor. Bu süreç, yarış dünyasındaki sürekli ilerlemeyle de destekleniyor. Marka, önce RS ve Tuono, daha sonra Tuareg olmak üzere 660 ailesini yakın zamanda pazara sunarak, eksiksiz ve rekabetçi bir ürün gamı ortaya çıkardı ve hedeflerini de genişletti. Tamamı Noale'de geliştirilen, gençleri teşvik etme ve heyecanlandırma kapasitesine sahip, yakın ve uzak yeni pazarlarda büyük bir potansiyelin kapısını aralayan muhteşem bir motosikletle, geleceğe doğru bir adım daha atmaya hazırız. DNA'sında her zaman teknoloji, eğlence ve yenilikçi yaklaşımın muhteşem birleşimini ortaya koyan bir markanın, küreselleşmesine bir adım daha yaklaştık" dedi.

RS Ailesi tamamlanıyor

Aprilia, yeni nesil motosikletçilere yönelik bir projeyle kuruluş misyonuna geri dönüyor ve dünya pistlerinden elde ettiği bilgileri bir araya getiriyor. Avrupa'nın en çok satan spor motosikleti olarak Aprilia RS 660'ın, 2020 itibarıyla yakaladığı büyük başarı, orta sınıf spor motosiklet dünyasında devrim yaratarak yeni bir segment ortaya çıkardı. Zafere ulaşan formül, yeni bir proje olarak başlayan, MotoGP motosikletleri de dahil olmak üzere tüm Aprilia modellerinin ortaya çıkarıldığı yerde tasarlanan ve geliştirilen Aprilia RS 457 ile tekrarlanıyor. Yeni Aprilia, giriş seviyesindeki 125 motor ile RS 660 arasındaki ideal bağlantıyı oluşturuyor. Güçlü V4 süper motosikletlerini ve teknolojik açıdan en gelişmiş haliyle MotoGP kazanan RS-GP'yi de içeren RS ailesi de bu sayede tamamlıyor.

A2 ehliyetle kullanılabilecek en yüksek güç-ağırlık oranını sunuyor

Aprilia RS 457, gerçek bir spor motosiklet tasarlamak ve üretmek için şirketin tüm uzmanlığından yararlanıyor ve motosiklet sürmeye başlamak isteyen genç sürücülerle aynı dili konuşuyor. Hafif yapısı, A2 ehliyetle kullanılabilecek en yüksek güç-ağırlık oranına sahip olması, kullanım kolaylığı ve teknolojik donanımı, bu motosikletin güçlü yönlerini oluşturuyor. RS 457, yol ve pist motosikletçilerine eşlik etmek üzere tasarlandı. Ergonomi, üst gidon plakasının üzerine monte edilen klipsli gidonlarla kendini gösteriyor. Bu, sportiflik ve sürüş konforu arasında en iyi dengeyi sağlayan yol tipi spor motosikletlere yönelik bir çözüm olarak tercih ediliyor.

Yeni RS 457'nin tasarımı; çift ön granajdan 2'ye 1 egzozlu gövde altı alt susturucuya kadar, motosiklet tarihi yazan süper spor motosikletler RS serisini takip ediyor. Tam LED ön far, Aprilia'nın daha büyük süper spor motosikletlerine özgü ışık imzasını içeriyor. Ayrıca ön sinyaller de ön farın ışık imzasına entegre edilmiş durumda. Zarif ve pratik 5 inçlik TFT renkli gösterge paneli, tüm bilgileri okunaklı bir şekilde aktarırken gidon kumandaları da arkadan aydınlatılıyor.

Noale'de saf performansa odaklanıldı

Aprilia RS 457, ileri teknoloji ürünü, sıvı soğutmalı paralel çift silindirli bir motora sahip. Çift eksantrikli ve silindir başına dört supaplı motor, 35 kW güç sağlıyor. A2 ehliyetle kullanılabilecek bir motosiklet için mümkün olan en yüksek güç değerini sunuyor. Sadece yüksek güç üretmekle kalmayan motosiklet aynı zamanda düşük ağırlığı ile de dikkat çekiyor. Boş ağırlık 159 kg iken dolu ağırlık ise sadece 175 kg. Aprilia RS 457'nin güç-ağırlık oranı rakipsiz çünkü Noale'deki tasarımcılar, mümkün olan maksimumu hedefledi ve bunu da başardılar. Bu değerler, Aprilia'nın Noale genel merkezindeki yol geliştirme çalışmalarında saf performansa dönüştürüldü.

Yeni motor rijit bir iskeletle eşleştirildi. Alüminyum iskelet, RS 457'yi kendi segmentindeki motosikletler arasında benzersiz kılıyor. Aprilia'nın, dünyanın tüm yarış pistlerinde onlarca yıldır kazandığı zaferlere dayanan tüm tasarım uzmanlığı bu çözümde kullanılıyor. Karter, RS 660'tan alınan bir çözüm ve Aprilia'yı meşhur eden düşük ağırlığı, dinamik nitelikleri ve sürüş keyfini sağlayan bir taşıyıcı eleman olarak görev yapıyor.

Çeviklik ve yol tutuş

Aprilia RS 457'nin 41 mm'lik çatalı, 120 mm hareket ve geri-basma ayarına sahip. Aynı şey, 130 mm hareket ve geri-basma ayarlı, çelik salıncak üzerinde çalışan mono amortisör için de geçerli. Fren sistemi, ByBre radyal monte 4 piston kaliperli 320 mm ön diske sahip. Arkada ByBre kaliper 220 mm çelik diski frenliyor. Tüm bunlar, her iki tekerlekte veya sadece ön tarafta olmak üzere ikili kullanım haritasına sahip, iki kanallı bir ABS sistemi tarafından destekleniyor. 17 inçlik spor jantlar, önde 110/70 ve arkada 150/60 lastiklere sahip. Söz konusu boyutlar, yeni Aprilia'nın gerçek gücü olan çevikliği korurken üstün tutuş sağlıyor.

Ride by Wire ve 3 sürüş modu var

Aprilia RS 457'nin elektronik donanımı, onu geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap eden ve marka geleneğine tamamen sadık, gerçek bir spor motosiklet yapıyor. Aprilia'nın hem fütüristik RS Cube ile MotoGP'de, hem de seri üretimde ilk kez kullandığı Ride by Wire, motorun güç ve tork dağılımını ayarlayan, üç seviyeli ayarlı ve çekiş kontrolüne müdahale eden üç sürüş moduyla yönetiyor. Ayrıca aksesuar olarak, bir de hızlı vites değiştirici sunuluyor.