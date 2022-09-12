April hangi ay ve Türkçesi ne? Apr hangi ayın kısaltması? Türkçede April ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, April hangi ay ve Türkçesi nedir? Apr hangi ayın kısaltması? Türkçede April ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, April hangi ay ve Türkçesi nedir? Apr hangi ayın kısaltması? Türkçede April ne demek? İşte detaylar haberimizde...

APRİL HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizce dilinde yer almakta olan bir ay olarak April yılın toplamda 12 tane olan ayından 4. sırada yer alan ve bahar ayı olarak bilinen bir ay olmaktadır. Ayrıca April ayının Türkçe karşılığı ise Nisan ayı şeklindedir. Yani Nisan ayının İngilizce çevirisi April şeklinde yapılmaktadır.

April: Nisan ayı şeklidedir.

APR HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

Ayları yazılı olarak ifade ederken tam isimleri ile takvimdeki bulundukları sıra numaraları ile veya isimlerin kısaltılmış halleri ile kullanılmaktadır. April kelimesi de bu kısaltmalardan birisi olmaktadır ve İngilizcede ki Apr yani April ayının kısaltması olarak kullanılmaktadır.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May (kısaltılması yoktur): Mayıs,

June (kısaltılması yoktu): Haziran,

July (kısaltılması yoktur): Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık