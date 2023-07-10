Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! konuları araştırılıyor. Apple, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasının ardından vergi artışını fiyatlarına yansıttı. Iphone 14 pro max 128, Iphone 14 pro ve Iphone 13 pro ne kadar merak ediliyor. Peki, Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi!

Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! araştırılıyor.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! merak ediliyor. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…

APPLE ZAM YAPTI SON DAKİKA

Apple, iPhone fiyatlarına yılın 6. zammını yaptı. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

APPLE ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple, KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasının ardından vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı. Öte yandan dün gece Apple sitesine güncellemeye gidildiği gerekçesiyle bir süre erişim sağlanamadı. Birçok kullanıcı Apple'ın KDV artışının ardından ürünlerine zam yapmak için bu tarz bir uygulamaya gittiğini ileri sürdü.