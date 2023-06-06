Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi!
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Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! konuları araştırılıyor. Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Peki, Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi!
Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! araştırılıyor. Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! merak ediliyor. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…
Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.
Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.
Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:
- iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira
- iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira
- iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira
- iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira
- iPhone 13: 31 bin 999 lira
- iPhone 12: 28 bin 999 lira
APPLE WATCH MODELLERİ VE AİRPODS'LAR DA ZAMLANDI
- Apple Watch SE: 6 bin 899 lira
- Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira
- Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira
- 2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira
- 3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira
- 2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira