Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! konuları araştırılıyor. Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Peki, Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi!

Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu

Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! araştırılıyor. Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! merak ediliyor. Apple zam yaptı SON DAKİKA! Apple zamlı fiyatları ne kadar oldu? Apple fiyat listesi! Detaylar haberimizdedir…

APPLE ZAM YAPTI SON DAKİKA

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.

APPLE ZAMLI FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.

APPLE FİYAT LİSTESİ