Apple ürünlerine zam yaptığı yönünde haberlerle tekrardan gündeme geldi. Apple zam yaptı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Apple ürünlerine ne kadar zam geldi merak konusu oldu. Peki, Apple zam yaptı mı? iPhone zam geldi mi, ne kadar zam geldi? Apple ürünlerine ne kadar zam yaptı? İşte detaylar...

Haziran ayında Apple ürünlerine yapılan zammın ardından Temmuz ayında fiyatlar tekrardan güncellendi. Bir ay içinde dördüncü kez fiyat artışına giden Apple'ın belirlediği yeni fiyatlar merak konusu oldu. Apple ne kadar zam yaptı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından iPhone modellerine yapılan zamlar araştırılmaktadır. Peki, Apple zam yaptı mı? iPhone zam geldi mi, ne kadar zam geldi? Apple ürünlerine ne kadar zam yaptı? Detaylar haberimizde...

APPLE ZAM YAPTI MI?

iPhone'un son sürümü iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 47.999 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 85.999 TL'ye yükseldi. Telefonların dışında bilgisayar, tablet ve kulaklık gibi ürünler de zamlandı.

Güncel iPhone fiyatları şöyle: