Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, Apple zam yaptı mı? iPhone'lara zam gelecek mi? iPhone telefonlara zam gelecek mi? Apple zam ne zaman gelecek?

Apple zam yaptı mı? Apple'nin "Far Out" isimli etkinliğinde Yeni Apple Watch modellerinin ve AirPods Pro'nun tanıtılmasının ardından iPhone modellerine geçildi. Geçtiğimiz yıl 128 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl da 128 GB alanla geldi. Peki, Apple zam yaptı mı? iPhone'lara zam gelecek mi? iPhone telefonlara zam gelecek mi? Apple zam ne zaman gelecek? İşte detaylar...

APPLE ZAM YAPTI MI?

iPhone 14'lerin tanıtımını yapan teknoloji devi Apple, Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Bazı modellerde fiyat artışı 7 bin TL'yi aştı.

TÜRKİYE FİYATLARI CEP YAKACAK

Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. Türkiye'de en yüksek iPhone fiyatı, 57 bin 199 TL ile iPhone 14 Pro Max oldu.

ESKİ FİYATLAR DA ZAMLANDI

Apple Türkiye'nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, birçok ürünün fiyatında artışa gidildi. iPhone 13, iPhone SE, AirPods 2. nesil ve AirPods 3. nesil ve AirPods Max gibi ürünlerin fiyatının yükseldiği görüldü.

İŞTE ÖNCEKİ VE ŞİMDİKİ FİYATLAR

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE 13 MİNİ

128 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 22.499 TL / yeni fiyatı: 27.999 TL

256 GB iPhone 13 - önceki fiyatı: 24.499 TL / yeni fiyatı: 30.599 TL

512 GB iPhone 13- önceki fiyatı: 28.499 TL / yeni fiyatı: 35.899 TL

IPHONE SE

64 GB - önceki fiyatı: 13.499 TL / yeni fiyatı: 16.999 TL

128 GB - önceli fiyatı: 14.499 TL / yeni fiyatı: 18.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 16.499 TL / yeni fiyatı: 20.899 TL

IPHONE 12



64 GB - önceki fiyatı: 20.999 TL / yeni fiyatı: 24.999 TL

128 GB - önceki fiyatı: 21.999 TL / yeni fiyatı: 26.299 TL

256 GB - önceki fiyatı: 23.999 TL / yeni fiyatı: 28.899 TL