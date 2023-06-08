Apple zam yaptı mı? Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar, yüzde kaç zam geldi?
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Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple zam yaptı mı? Merak ediliyor ve araştırmalar internet üzerinde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Peki, Apple zam yaptı mı? Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar, yüzde kaç zam geldi?
Apple zam yaptı mı? Sorusu, değişiklik göstermekte olan döviz kurlarının ardından merak edilen sorular arasında yerini aldı. Ürünlere zam gelip, gelmediği arama motorlarında sorgulatılıyor. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. Peki, Apple zam yaptı mı? Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar, yüzde kaç zam geldi?
Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.
Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.
Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:
iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira
iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira
iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira
iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira
iPhone 13: 31 bin 999 lira
iPhone 12: 28 bin 999 lira
APPLE WATCH MODELLERİ VE AİRPODS'LAR DA ZAMLANDI
Apple Watch SE: 6 bin 899 lira
Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira
Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira
2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira
3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira
2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira