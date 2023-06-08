Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple zam yaptı mı? Merak ediliyor ve araştırmalar internet üzerinde gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Peki, Apple zam yaptı mı? Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu

Apple zam yaptı mı? Sorusu, değişiklik göstermekte olan döviz kurlarının ardından merak edilen sorular arasında yerini aldı. Ürünlere zam gelip, gelmediği arama motorlarında sorgulatılıyor. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. Peki, Apple zam yaptı mı? Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

APPLE ZAM YAPTI MI?

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi.

APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM MI GELDİ?

Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.

APPLE ÜRÜNLERİNE NE KADAR, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira

iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira

iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira

iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira

iPhone 13: 31 bin 999 lira

iPhone 12: 28 bin 999 lira

APPLE WATCH MODELLERİ VE AİRPODS'LAR DA ZAMLANDI

Apple Watch SE: 6 bin 899 lira

Apple Watch Series 8: 10 bin 699 lira

Apple Watch Ultra: 32 bin 499 lira

2. Nesil AirPods: 3 bin 999 lira

3. Nesil AirPods: 4 bin 499 lira

2. Nesil AirPods Pro: 6 bin 199 lira