Apple zam yapacak mı? Apple ürünlerine zam gelecek mi?

Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Apple zam yapacak mı? Apple zam gelecek mi?

Apple zam yapacak mı? Merakla beklenen iPhone ürünleri arasında yer alan iPhone 14 modeli, birçok Apple kullanıcısı ve akıllı telefon kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Apple zam yapacak mı? Apple zam gelecek mi? İşte detaylar...

APPLE ZAM YAPACAK MI?

Iphone 14 serisinin fiyat listesi tahmine göre:

İphone 14 – 799 dolar

İphone 14 Max –899 dolar

İphone 14 Pro – 1099 dolar

İphone 14 Pro Max – 1199 dolar

Geçtiğimiz senelerde Apple, iPhone modellerinin fiyatını büyük oranda sabit tutmuştu. 2017 yılında piyasaya sürdüğü iPhone X ile geçen yıl tanıtılan iPhone 13 Pro, ABD'de 999 dolardan satışa sunuldu. Fakat enflasyonla beraber Apple, iPhone 14 modelinin fiyatında artış yapmayacak olsa bile iPhone 14 Pro'da aynı durum geçerli olmayacağı tahmin ediliyor. iPhone 14 Pro modellerinde 100 dolarlık artış olması beklenmektedir.

İPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 Türkiye fiyatının ise 28.000 TL ile 42.000 TL arasında olması bekleniyor.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iddiaya göre, Iphone 14 serisini çentikli ekrandan vazgeçerek delikli bir ekran kullanacağı yönünde tahminler bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Iphone 14 modeli, RAM ve ekran tarafından bazı benzer özellikler taşıyacak. Örneğin, telefonların hepsinde 6GB RAM olması beklenmektedir. iPhone 13 ailesinde sadece Pro modellerinde sunulan 6 GB RAM'ler, tüm iPhone 14 modellerinde karşımıza çıkacak. IPhone 14 Pro ve IPhone 14 Pro Max modellerinde artık çentik olmayacaktır. Bununla beraber, ön kamera ve Face ID sensörleri için ekranda iki delik yer alacak.