Apple ürünlerine zam geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Apple ne kadar zam geldi araştırılıyor. Peki, Apple zam mı geldi? Apple ne kadar zam geldi? Apple hangi ürünlere zam yaptı? İşte detaylar...

Apple, Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı! En pahalı iPhone 68 bin lira oldu

Apple, WWDC 23 etkinliğinde piyasaya çıkacak yeni ürünlerini ve işletim sistemlerine getirdikleri yenilikleri tanıttı. Yeni ürünlerinin tanıtılmasının ardından Apple zam haberiyle gündeme geldi. Apple yüzde kaç zam yaptı merak konusu oldu. Peki, Apple zam mı geldi? Apple ne kadar zam geldi? Apple hangi ürünlere zam yaptı? Detaylar haberimizde...

APPLE YENİ VR GÖZLÜĞÜ TANITTI!

Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 23) ile bir dizi güncelleme ve yeni ürünlerini dünyaya duyurdu. YouTube üzerinden yayınlanan etkinlikte en çok dikkat çeken ürün, merakla beklenen 'Apple Vision Pro VR gözlük' oldu. Teknoloji devi, 'yeni bir çağın habercisi' başlığıyla duyurduğu ve fiyatını 3 bin 500 dolar (Yaklaşık 75 bin lira) olarak belirlediği Vision Pro'nun özelliklerini açıkladı.

APPLE ZAM GELDİ Mİ?

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Ocak ve Mayıs'ta gelen zamların ardından 5 Haziran'da başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine bir kez daha zam geldi. Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle: