Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen yeni ürünü Watch 9 hakkında detaylar gelmeye başladı. Apple Watch 9 fiyatı ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, Apple watch 9 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch 9 özellikleri neler? İşte detaylar...

Apple Watch 9 fiyatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Piyasaya sürülmesi beklenen bu yeni ürünün fiyatı teknoloji severler tarafından merakla bekleniyor. Apple Watch 9, kullanıcılarına birçok yeni özellik ve geliştirmeler sunmayı vaat ediyor. Peki, Apple watch 9 fiyatı ne kadar, kaç TL? Apple Watch 9 özellikleri neler? Detaylar haberimizde...

APPLE WATCH 9 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni akıllı saatin, eski seriye göre yüzde 60 daha hızlı olduğunu ve yüzde 30 daha hızlı GPU'ya sahip olduğu açıklandı. Daha önceki modele kıyasla büyük ve ince çerçevelerden oluşan Apple Watch Series 9 Apple'ın en geniş ekranlı akıllı saati olarak tescillendi.

18 SAATLİK PİL ÖMRÜ

18 saatlik tüm gün pil ömrü sunan Apple Watch Series 9, artık Siri isteklerini direkt olarak saat içerisinde işleyecek. Bu sayede kullanıcılar daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemleri gerçekleştirebilecekler.

SERIES 8'DEN İKİ KAT DAHA NET EKRAN

Köşeden köşeye her zaman açık Retina ekrana sahip olan Apple Watch Series 9, Series 8'den iki kat daha fazla 2000 nit'e kadar parlaklık değeri sunuyor. Sinemalarda veya geceleri kullanmak için 1 nit parlaklığa kadar inebiliyor.