Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket,yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Saatlerin 20.00'yi göstermesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedeceğini söyledi. Peki, Apple Watch 8 şarj süresi ne kadar? Apple Watch 8 şarj süresi!

Apple Watch 8 şarj süresi! Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket,yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Saatlerin 20.00'yi göstermesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedeceğini söyledi. Peki, Apple Watch 8 şarj süresi ne kadar? Apple Watch 8 şarj süresi haberimizde...

APPLE WATCH 8 ŞARJ SÜRESİ

18 saat pil ömrü sunabilen yeni akıllı saat, iPhone'larda olduğu gibi düşük güç modu da sunacak. Böylece pil ömrü 36 saate kadar uzatılabilecek. Düşük güç modu, WatchOS 9 çalıştıran Series 4 ve sonraki sürümlerde mevcut olacak.

APPLE WATCH 8 ÖZELLİKLERİ

Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8'i görücüye çıkardı. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'ye oldukça benziyor. Su ve toz geçirmez ve çarpmalara da dayanıklı olan Apple Watch Series 8, EKG ölçümü konusunda da geliştirilmiş. Apple Watch Series 8'de sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sensör ile birlikte bileğinizden vücut sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Apple Watch Series 8 ile bilek sıcaklığı gece boyunca her 5 saniyede bir ölçülecek. Ayrıca, kadınlar için döngü takibi de yeni Apple Watch'da bulunuyor. Döngü verileri şifrelenerek yalnızca cihazınızda saklanacak.

APPLE WATCH SERIES 8'İN FİYATI NE KADAR?

Apple Series 8'in fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. GPS + Cellular destekli modelin fiyatı ise 499 dolar olarak listelendi.