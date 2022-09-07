Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket,yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Saatlerin 20.00'yi göstermesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedeceğini söyledi. İşte, Apple Watch 8 Apple Watch 7 farkı! Apple Watch 8 Apple Watch 7 karşılaştırması!

Apple Watch 8 Apple Watch 7 karşılaştırması! Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket,yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmaya başladı. Saatlerin 20.00'yi göstermesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Apple CEO'su Tim Cook, iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedeceğini söyledi. İşte, Apple Watch 8 Apple Watch 7 farkı! Apple Watch 8 Apple Watch 7 karşılaştırması haberimizde...

APPLE WATCH 8 - APPLE WATCH 7 KARŞILAŞTIRMASI

Apple etkinliğin ilk ürünü olarak Apple Watch Series 8'i görücüye çıkardı. Apple Watch Series 8 tasarımıyla Apple Watch Series 7'ye oldukça benziyor. Su ve toz geçirmez ve çarpmalara da dayanıklı olan Apple Watch Series 8, EKG ölçümü konusunda da geliştirilmiş. Apple Watch Series 8'de sıcaklık sensörü yer alıyor. Bu sensör ile birlikte bileğinizden vücut sıcaklığınızı ölçebiliyorsunuz. Apple Watch Series 8 ile bilek sıcaklığı gece boyunca her 5 saniyede bir ölçülecek. Ayrıca, kadınlar için döngü takibi de yeni Apple Watch'da bulunuyor. Döngü verileri şifrelenerek yalnızca cihazınızda saklanacak.

CİDDİ ARABA KAZASI GEÇİRİP GEÇİRMEDİĞİNİZİ ALGILAYABİLİYOR

Apple Watch Series 8, ciddi bir araba kazası geçirip geçirmediğinizi de algılayabilecek. Sizi otomatik olarak acil servislere bağlayacak, konumunuzu aktaracak ve acil durumda iletişime geçilecek kişileri bilgilendirecek. Önden çarpma, yandan çarpma, arkadan çarpma ve devrilme olaylarını algılayabilecek. 18 saat pil ömrü sunabilen yeni akıllı saat, iPhone'larda olduğu gibi düşük güç modu da sunacak. Böylece pil ömrü 36 saate kadar uzatılabilecek. Düşük güç modu, WatchOS 9 çalıştıran Series 4 ve sonraki sürümlerde mevcut olacak.

APPLE WATCH SERIES 8'İN FİYATI NE KADAR?

Apple Series 8'in fiyatı 399 dolar olarak açıklandı. GPS + Cellular destekli modelin fiyatı ise 499 dolar olarak listelendi.