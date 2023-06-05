Apple, yeni VR gözlüğü 'Vision Pro'yu tanıttı. Apple Vision Pro fiyatı ne kadar olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Apple Vision Pro ne kadar, kaç TL? Vision Pro fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

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Apple, WWDC 23 etkinliğinde piyasaya çıkacak yeni ürünlerini ve işletim sistemlerine getirdikleri yenilikleri tanıttı. Sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun fiyatı ne kadar olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Vision Pro fiyatı araştırılıyor. Peki, Apple Vision Pro ne kadar, kaç TL? Vision Pro fiyatı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

APPLE VİSİON PRO TANITILDI!

Apple, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlediği Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 23) ile bir dizi güncelleme ve yeni ürünlerini dünyaya duyurdu. Apple tarafından duyurulan yenilikler ve yeni ürünler arasında; 15 inç MacBook Air, M2 Ultra, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 ve Vision Pro yer aldı.

APPLE VİSİON PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknoloji devinin duyurduğu yeni VR gözlük 'Vision Pro', iki işlemciye sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Derinlik algılama teknolojisi barındıran kamerası, insan yüzlerini analiz ederek 3 boyutlu olarak dijital formata çevirebiliyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, "Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik" ifadelerini kullandı.