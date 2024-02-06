Apple Vision Pro fiyatı ne kadar? Apple Vision Pro Türkiye fiyatı belli oldu

Apple Vision Pro fiyatı ne kadar? Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'yu kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Apple Vision Pro yenilikçi özellikleri ile dikkat çekerken, fiyatı da merak ediliyor. Peki, Apple Vision Pro fiyatı ne kadar? İşte, Apple Vision Pro Türkiye fiyatı haberimizde...

APPLE VISION PRO FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de ikinci el alışveriş sitelerinde gözlüğün fiyatı 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar çıkıyor. Gözlüğün temel modeli 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Apple'ın ABD'de pazarında satışa sunduğu gözlüğün Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. ABD'den yolcu beraberinde getirilen gözlüklerin, Türkiye'deki ikinci el alışveriş sitelerinde 135 bin TL'den başlayıp 249 bin TL'ye kadar yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu dikkat çekti.

APPLE VISION PRO ÖZELLİKLERİ

7,5 mikron genişliğinde pikseller içeren microOLED panel bulunuyor.

Android ve Apple Store ile uyumlu.

Uzamsal ses sistemine sahip.

Ses kontrolünü destekliyor.

Bağımsız bir cihaz olarak çalışıyor.

Farklı modlar arasında geçiş yapabilme özelliği var.

El, parmak ve göz takibi desteği var.

Iris tarama sistemi Optic ID desteğine sahip.

Apple M2 ve R1 işlemcisine sahip.

Cihaz için bir kontrolcü bulunmuyor.

Uygulamaların nerede konumlanacağı ayarlanabiliyor.

EyeSight teknolojisini destekliyor.

APPLE VISION PRO ABD'DE SATIŞTA

Teknoloji devi Apple son çıkardığı Apple Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünü ABD'de satışa çıkardı. Gözlük kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatırken sokaklarda kullanımı ise insanları, adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ilginç ve dikkat çekici karakterlere dönüştürebiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntüler arasında özellikle kullanıcıların gözlük takıp tuhaf hareketler sergiledikleri anlar dikkat çekiyor. Gözlük kullanıcılara gerçek dünya ile sanal bir dünyayı birleştirme özelliği sağlarken çevrelerindeki insanları ise şaşkına çeviren manzaralar ortaya çıkarıyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerken, bazıları ise insanları zombileştirdiğine vurgu yapıyor. Apple Vision Pro ile ilgili videolar, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi. Paylaşımların altına "Bu havalı gelebilir ama berbat derece de korkutucu bir teknoloji 10 yıl sonra sokakta herkesin kafasında gözlük kendi kendine garip garip hareketler yaptığı kimse ile iletişim kuramadığı kimseyi görmediği kendi dünyasında yaşadığı bir çöplük olur dünya", "Çok korkutucu olmaya başladı bu teknoloji" gibi yorumlar geldi.