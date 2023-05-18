Apple Türkiye zam geldi mi 2023? Apple telefon fiyatları ne kadar? Apple fiyat listesi!

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APPLE TÜRKİYE ZAM GELDİ Mİ 2023?

Apple Türkiye, ürünlerine yaptığı zam oranını açıkladı. Bununla beraber, tüm modellerine %10 oranında zam yaptığını açıkladı. Güncellenen fiyatlarıyla en son çıkan Iphone 14 modelleri fiyat listesi haberimizde yer alıyor.

APPLE FİYAT LİSTESİ