APPLE TANITIMI SAAT KAÇTA? iPhone 15 tanıtımı ne zaman ve nerede yapılacak? Apple tanıtım CANLI YAYIN İZLE!

Teknoloji devi Apple, her yıl büyük bir heyecanla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtım etkinlikleri genellikle eylül ayında düzenleniyor ve Apple'ın en son teknolojilerini ve cihazlarını tanıttığı önemli bir platform haline geliyor. Peki, Apple tanıtımı saat kaçta? iPhone 15 tanıtımı ne zaman ve nerede yapılacak? Apple tanıtım CANLI YAYIN İZLE! İşte detaylar…

Şu anda gözler Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtacağı etkinliğe çevrildi. Apple'ın bu etkinlik için belirlediği tarih ve saat, teknoloji tutkunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Etkinliğin ayrıntılarına dair henüz kesin bilgi olmasa da sitelerinde yer alan "Heyecapcanlı" mesajı, merak uyandırıyor. Apple'ın iPhone 15 serisini ve iOS 17'yi tanıtacağı bu etkinliğin tarihini ve nasıl izlenebileceğini öğrenmek için merak ediliyor. Peki, Apple tanıtımı saat kaçta? iPhone 15 tanıtımı ne zaman ve nerede yapılacak? Apple tanıtım CANLI YAYIN İZLE! Detaylar haberimizdedir…

APPLE TANITIMI SAAT KAÇTA?

Apple, iPhone 15 serisi, iOS 17 ve yeni iPhone modellerini tanıtacak olan etkinliği 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirecek. Bu önemli etkinliği, Apple'ın resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izleyebileceksiniz. Bu etkinlikte yeni teknolojiler ve cihazlar hakkında heyecan verici bilgilere ulaşabilirsiniz.

APPLE TANITIMI CANLI YAYIN İZLE (LİNK)

IPHONE 15 TANITIMI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Apple, 2023 yılında dört farklı iPhone serisi sunmaya devam ediyor. Standart iPhone 15 modelleri, 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlarında olacak, geçen yıla benzer bir tasarım sunacaklar. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, tek büyük farkları olan USB-C bağlantı noktası haricinde iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'a oldukça benzeyecekler. Bu heyecan verici tanıtım etkinliği 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Bu etkinliği canlı olarak Apple'ın resmi web sitesi üzerinden izleyebilirsiniz. Yeni teknolojiler ve cihazlar hakkında detaylı bilgilere bu etkinlikte ulaşabilirsiniz.

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