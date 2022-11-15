Apple Strudel nedir, nasıl bir tatlı? Elmalı Strudel (Apple Strudel) hangi ülkeye ait? Masterchef Apple Strudel tarifi nedir, nasıl yapılır?

Masterchefte bugün takım dokunulmazlık oyununda Apple Strudel ürünü yapıldı. Dokunulmazlıkta yapılacak ürün Apple Strudel oldu. Peki, Masterchef Apple Strudel nedir? Apple Strudel nasıl yapılır? Apple Strudel hangi ülkeye ait? Apple Strudel nasıl bir tatlı? İşte detaylar...

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APPLE STRUDEL NEDİR?

Elmalı Strudel, Avusturya, Bavyera, Çek Cumhuriyeti, Kuzey İtalya, Slovenya ve bir zamanlar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na (1867-1918) ait olan Avrupa'daki diğer ülkelerde popüler bir hamur işi olan geleneksel bir Viyana turtasıdır.

APPLE STRUDEL HANGİ ÜLKEYE AİT?

Almanca bir kelime olan Strudel, "girdap", "girdap" veya "girdap" için Orta Yüksek Almanca kelimesinden türemiştir.

Elmalı turta çeşidi İtalyanca'da strudel di mele, Lehçe'de strudel jablkowy, Rumence'de strudel de mere, Slovence'de jabolcni zavitek, Hırvatça'da štrudla od jabuka veya savijaca s jabukama, Macarca'da almásrétes ve Almanca'da Apfelstrudel olarak adlandırılır.

APPLE STRUDEL TARİHÇESİ

Bilinen en eski turta tarifi, Wienbibliothek im Rathaus'ta bulunan el yazısıyla yazılmış bir tarif olan 1697'ye aittir.

İster tatlı ister tuzlu, içi dolgulu katmanlı bir hamur işi olarak, strudel 18. yüzyılda Habsburg İmparatorluğu (1278-1780) aracılığıyla popülerlik kazandı. Avusturya mutfağı, Avusturya Habsburg İmparatorluğu'nun genişlemesinin yüzyıllar boyunca birçok farklı halkının mutfağından oluştu ve etkilendi. Strudel, Osmanlı İmparatorluğu'nun Macar mutfağından Türklerden Avusturya'ya gelen pasta baklavasıyla ilgilidir.

Strudel çoğunlukla Avusturya mutfağıyla ilişkilendirilir, ancak aynı zamanda daha önce Avusturya-Macaristan imparatorluğuna ait olan tüm bölgede geleneksel bir hamur işidir. Bu ülkelerde elmalı turta en çok bilinen turta türüdür. Elmalı turta, Wiener Schnitzel ve Tafelspitz ile birlikte Avusturya'nın ulusal yemeği olarak kabul edilir.

Strudel, Aşkenazi Yahudi mutfağı, özellikle Alman, İsviçre ve Avusturya Aşkenaz Yahudileri ile de ilişkilidir. Elma ve kuru üzüm dolması Yahudiler arasında popülerdir.

19. yüzyılda Alman ve Avusturyalı göçmenler yemeği, çoğu fırında bulunabileceği güney Brezilya'ya götürdüler. Genellikle orijinal Almanca adı Apfelstrudel'i korur, ancak - daha az sıklıkla - "Strudel de Maçã" (Apple Strudel) veya "Folheado de Maçã" (Apple Puff) olarak çevrilir.

ELMALI STRUDEL İÇİN GERKELİ MALZEMELER NELER?

Hamuru için:

350 gram elenmiş un

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Hamurları yağlamak için:

2 yemek kaşığı tereyağı

İç harcı için:

4 adet orta boy kırmızı elma

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı kuru üzüm

1/2 su bardağı file badem

1/2 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

4 yemek kaşığı pudra şekeri

ELMALI STRUDEL NASIL YAPILIR?

Yumurta sarısı, pudra şekeri, zeytinyağı ve tuzu derin bir karıştırma aldıktan sonra suyu yavaş yavaş ilave edip, karıştırın.

Elenmiş unu azar azar ekleyip tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun. Su ile tuttuğunuz ve kıvam alan hamuru temiz bir kaba alın. Üzerini temiz bir bezle kapattıktan sonra, oda ısısında 20 dakika kadar bekletin.

Hamur dinlendiği esnada elmalı iç harcı hazırlamak için; bol suda yıkadığınız elmaları dört eşit parçaya bölün. Çekirdekli kısımlarını aldıktan sonra kabuklarını soyun. İnce ince, cips şeklinde ya da küçük küpler halinde elmaları doğrayın.

Tereyağı ve toz şekeri tavaya alın. Karamel rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Doğranmış elmalar, file badem ve ıslatıp suyunu süzdüğünüz kuru üzümleri ekledikten sonra 10 dakika kadar kavurun.

Vanilya ve toz şekeri kattıktan sonra son bir kez karıştırdığınız iç harcı ocaktan alın, soğuması için bir kenarda bekletin.

Oda ısısında üzeri kapalı şekilde dinlenen hamuru dört eşit parçaya böldükten sonra kolay açılması için buğday nişastası serptiğiniz mutfak tezgahı üzerinde bir oklava yardımıyla tek tek açın.

Açtığınız hamurların üzerine yapışan nişastayı bir fırça yardımıyla temizleyin. Hamurları yağlamak için kullanacağınız tereyağını küçük bir cezvede eritin.

Açtığınız ilk hamur katını mutfak tezgahı üzerine alın. Bir yumurta fırçası ile üzerini tereyağı ile yağlayın. Aralarını eritilmiş tereyağı ile yağladığınız tüm yufkaları üst üste dizin.

Dört eşit parçaya böldüğünüz hamurdan açılan yufkalar olabildiğince ince olmalıdır ki tatlınız ağızda dağılsın ve hamur olmasın.

Hazırladığınız iç harcı, kenar kısımlarında pay bırakarak yufkaların orta kısmına yayın. Kenarda kalan yufka kısımlarını içe katladıktan sonra büyük bir dikdörtgen elde edecek şekilde uzunlamasına, rulo şeklinde sarın.

Dikkatli bir şekilde fırın tepsisine yerleştirdiğiniz tatlıyı, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından aldığınız tatlıyı ilk sıcaklığını atması için beklettikten sonra üzerine bolca pudra şekeri eleyin. Dilimledikten sonra servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.