Apple neden zam yaptı? iPhone zamlı fiyatları ne kadar? Eski fiyatlar ve yeni fiyatların karşılaştırması

Apple neden zam yaptı, Apple zamlı fiyatları ne kadar sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonlarına doğru artan dolar nedeniyle Apple ürünlerine zam yapılmıştı. Kur korumalı mevduat hesabının ardından doların düşmesiyle fiyatlar yeniden düşürülmüştü. Rusya Ukrayna savaşının ardından doların yeniden artması nedeniyle Apple ürünlerine bir kez daha zam yapıldı. Peki, Apple neden zam yaptı? iPhone zamlı fiyatları ne kadar? İşte, eski fiyatlar ve yeni fiyatların karşılaştırması

APPLE NEDEN ZAM YAPTI?

Rusya Ukrayna savaşı sonrası yükselen dolar sebebiyle akaryakıta gelen zamların ardından bir zam da ABD'li teknoloji şirketi Apple'dan geldi. Apple, dün akşam, yeni iPhone SE (2022) başta olmak üzere ürünlerini tanıttığı etkinliğin ardından Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.

GÜNCEL FİYATLAR

ABD'li teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliği ile uygun fiyatlı yeni iPhone SE modelini tanıttı. Bir önceki modelle aynı şekilde 4.7 inç ekran boyutuna sahip olan üçüncü jenerasyon İPhone SE, 18 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 25 Mart'ta piyasaya sürülecek.

Apple'ın geçtiğimiz senenin sonlarında satışa sunduğu İphone 13, 17 bin 499 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Daha yüksek özelliklere sahip iPhone 13 Pro modeli 24 bin 999 TL, bir önceki model olan iPhone 12 ise 15 bin 799 TL başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor.

iPhone 13 mini fiyatları

iPhone 13 mini - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)

128 GB - 14799 - 17499

256 GB - 16199 - 19299

512 GB - 18999 - 22099

iPhone 13 fiyatları

iPhone 13 Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL)

128 GB - 16299 - 18999

256 GB - 17699 - 20799

512 GB - 20499 - 23599

iPhone 13 Pro fiyatları

iPhone 13 Pro - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)

128 GB - 21499 - 24999

256 GB - 22899 - 26799

512 GB - 25699 - 29599

1 TB - 28499 - 32399

iPhone 13 Pro Max fiyatları

iPhone 13 Pro Max - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)

128 GB - 23999 - 27999

256 GB - 25399 - 29799

512 GB - 28199 - 32599

1 TB - 30999 - 35399

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