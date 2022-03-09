Apple neden zam yaptı? iPhone zamlı fiyatları ne kadar? Eski fiyatlar ve yeni fiyatların karşılaştırması
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ABD'li teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliği ile uygun fiyatlı yeni iPhone SE modelini tanıtmıştı. Dün ayrıca önceki çıkan modellere de zam geldiği açıklandı. Peki, Apple neden zam yaptı? iPhone zamlı fiyatları ne kadar? Iphone neden zamlandı? Eski fiyatlar ve yeni fiyatların karşılaştırması
Apple neden zam yaptı, Apple zamlı fiyatları ne kadar sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılının sonlarına doğru artan dolar nedeniyle Apple ürünlerine zam yapılmıştı. Kur korumalı mevduat hesabının ardından doların düşmesiyle fiyatlar yeniden düşürülmüştü. Rusya Ukrayna savaşının ardından doların yeniden artması nedeniyle Apple ürünlerine bir kez daha zam yapıldı. Peki, Apple neden zam yaptı? iPhone zamlı fiyatları ne kadar? İşte, eski fiyatlar ve yeni fiyatların karşılaştırması
APPLE NEDEN ZAM YAPTI?
Rusya Ukrayna savaşı sonrası yükselen dolar sebebiyle akaryakıta gelen zamların ardından bir zam da ABD'li teknoloji şirketi Apple'dan geldi. Apple, dün akşam, yeni iPhone SE (2022) başta olmak üzere ürünlerini tanıttığı etkinliğin ardından Türkiye'deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.
GÜNCEL FİYATLAR
ABD'li teknoloji devi Apple, gerçekleştirdiği Peek Performance etkinliği ile uygun fiyatlı yeni iPhone SE modelini tanıttı. Bir önceki modelle aynı şekilde 4.7 inç ekran boyutuna sahip olan üçüncü jenerasyon İPhone SE, 18 Mart'ta ön siparişe açılacak ve 25 Mart'ta piyasaya sürülecek.
Apple'ın geçtiğimiz senenin sonlarında satışa sunduğu İphone 13, 17 bin 499 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor. Daha yüksek özelliklere sahip iPhone 13 Pro modeli 24 bin 999 TL, bir önceki model olan iPhone 12 ise 15 bin 799 TL başlangıç fiyatıyla alıcı buluyor.
iPhone 13 mini fiyatları
iPhone 13 mini - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)
128 GB - 14799 - 17499
256 GB - 16199 - 19299
512 GB - 18999 - 22099
iPhone 13 fiyatları
iPhone 13 Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL)
128 GB - 16299 - 18999
256 GB - 17699 - 20799
512 GB - 20499 - 23599
iPhone 13 Pro fiyatları
iPhone 13 Pro - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)
128 GB - 21499 - 24999
256 GB - 22899 - 26799
512 GB - 25699 - 29599
1 TB - 28499 - 32399
iPhone 13 Pro Max fiyatları
iPhone 13 Pro Max - Eski Fiyatı (TL) - Yeni Fiyatı (TL)
128 GB - 23999 - 27999
256 GB - 25399 - 29799
512 GB - 28199 - 32599
1 TB - 30999 - 35399
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022