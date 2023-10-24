Apple, teknoloji devi olarak bilinen ve dünya çapında birçok popüler ürünü olan bir şirkettir. Apple'ın kuruluş tarihi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Apple ne zaman, kim tarafından kuruldu? Apple Türkiye'ye ilk ne zaman geldi? İşte detaylar...

Apple ne zaman, kim tarafından kuruldu? Apple Türkiye'ye ilk ne zaman geldi?

Apple, kuruluşundan bu yana teknoloji dünyasında çığır açan birçok ürün ve hizmet sunarak milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Türkiye'deki varlığı da bu başarı hikayesinin bir parçası olarak önemli bir rol oynuyor. Apple, kullanıcılarını memnun etmeye ve teknolojik yenilikleri sunmaya devam ediyor. Peki, Apple ne zaman, kim tarafından kuruldu? Apple Türkiye'ye ilk ne zaman geldi? Detaylar haberimizde...

APPLE NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Teknoloji dünyasının en önde gelen isimlerinden biri olan Apple, 1 Nisan 1976 tarihinde Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kaliforniya garajında kuruldu. Kuruluşundan bu yana Apple, yenilikçi ürünleri ve benzersiz tasarımlarıyla milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. İlk ürünleri olan Apple I, ardından Apple II, Macintosh ve daha sonrasında iPhone, iPad ve Mac gibi ikonik ürünleri geliştirdiler. Bu ürünler, teknoloji dünyasında devrim niteliğindeydi.

APPLE TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Apple ürünleri, Türkiye pazarına ilk adımını 1984 yılında attı. Bu adım, Türkiye'deki teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı ve kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. Apple'ın Türkiye pazarına girişiyle birlikte kullanıcılar, inovasyon, kalite ve estetiği bir arada sunan bu markanın hayranları haline geldi.

APPLE TÜRKİYE'DEKİ BAŞARISI

Apple, Türkiye'de birçok etkinliğe ve mağazalara sahip olarak hızla büyüdü. Üstün müşteri hizmeti ve güncel ürün yelpazesi, Türkiye'deki Apple kullanıcılarının tercih ettiği markalar arasında yer almasına katkı sağladı. Ayrıca, Apple'ın Türkiye'deki etkisi sadece tüketici tarafında değil, aynı zamanda yerel teknoloji ekosistemi üzerinde de büyük bir etki yarattı.