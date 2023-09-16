Apple Hisseleriyle Milyoner Olabilirdiniz

Apple hisselerine yapılan yatırımların ne kadar değerli olabileceğini ortaya koyan bir araştırmaya göre, 2007'den beri her yeni iPhone modelin satış fiyatı kadar Apple hissesi satın almış olsaydınız, 367 milyon dolar kazanabilirdiniz.

Apple, iPhone'dan MacBook'a kadar ürünleriyle pazarda büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Aynı zamanda finans dünyasının da gözde şirketlerinden biri. Peki, 2007 yılında Steve Jobs tarafından duyurulan ilk iPhone modelinden bu yana Apple hissesi satın almış olsaydınız ne kadar para kazanmış olurdunuz?

17 bin dolarlık Apple hissesi sizi milyoner yapabilirdi

Yeni bir araştırma, Apple hisselerine yapılacak yatırımların ne kadar değerli olabileceğini ortaya koydu. Sumit Behal isimli bir finans araştırmacısına göre, 2007'den beri her yeni iPhone modelin satış fiyatı kadar Apple hissesi satın almış olsaydınız, 367 milyon dolar kazanabilirdiniz.

Apple, ilk iPhone modelini 2007 yılında 600 dolar karşılığında satışa çıkardı. O dönem bir Apple hissesi ise 3 dolar civarında seyrediyordu. Bu da, bir yatırımcının 200'den fazla hisse alabileceği anlamına geliyor. 15 yılı aşkın süre boyunca bunu yapmanız durumunda ise 2 milyondan fazla hisseniz olacaktı.

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15 yıl içinde Apple hisseleri oldukça değerlendi ve günümüzde 170 dolar civarında fiyatlandırılıyor. 15 farklı iPhone modelinin maliyeti ise 17 bin dolar seviyesinde olacaktı. Ancak hisselerin uçuşa geçmesiyle birlikte 367 milyon kazanmış olacaktınız.

Tabi ki bu araştırmanın sadece sayılardan oluştuğunu ve doların kendi enflasyonunu hesaba katmadığını belirtmek gerekiyor. Yani 2007 yılındaki 600 dolarlık iPhone'un, günümüz dolar enflasyonuyla 800 dolara denk geldiği biliniyor.

Bu hesaplama, Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin uzun vadede ne kadar kazanç sağlayabileceğini ortaya koydu.

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Not: Bu haber bir yatırım tavsiyesi değildir. Finansal yatırımlar yaparken uzmanlardan tavsiye almanızı öneriyoruz.