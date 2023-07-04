Apple Destek Hattı Numarası Kaç? Apple 7/24 Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Kaçtır? Apple Türkiye Direkt Operatöre Bağlanma ve İletişim Numarası!

iPhone, iPad, Mac vb. gibi Apple ürünlerinin müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyenler Apple destek hattı numarasına haberimizden ulaşabilirler. Apple müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için sabit bir telefon numarası bulunmaktadır. Peki, Apple destek hattı numarası kaçtır? Apple 7/24 müşteri hizmetleri numarası kaç? Apple direkt müşteri temsilcisi numarası ne? İşte detaylar...

Apple dünyanın en çok bilinen ve kullanılan teknoloji markalarının başında gelmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok Apple marka ürün kullanıcısı vardır. Apple ürünlerde arıza çıktığında veya herhangi bir problem olduğunda müşteri temsilcisine anında bağlanabiliyoruz. Peki, Apple müşteri temsilcisi numarası kaçtır? Apple 7/24 müşteri hizmetleri destek hattı numarası kaç?

APPLE MÜŞTERİ HİZMETLERİNE NASIL BAĞLANILIR?

Apple'ın yurt dışı ve yurt içi birçok müşteri temsilciliği bulunuyor. Apple'ın müşteri hizmetleri numarası genel olarak "0 805 54 00 03" şeklindedir. Bu numara üzerinden Apple müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Fakat bunun yanı sıra farklı alanlar için destek numaraları da bulunmaktadır. Şimdi Apple.com resmi sitesinde yer alan bazı müşteri hizmetleri numaralarını paylaşalım.

Apple Online Store destek hattı numarası : 00800 448 829 873

00800 448 829 873 Apple Kurumsal Satın Alımlar destek hattı numarası : 00800 448 829 875

00800 448 829 875 Apple Eğitime Yönelik Satın Alımlar destek hattı numarası : 00800 448 829 875

00800 448 829 875 Apple Teknik Destek numarası : 00800 448 829 878

00800 448 829 878 Apple Beats için destek numarası : 00800 448 827 707

00800 448 827 707 Apple diğer alışveriş seçenekleri için : 00800 448 829 873

APPLE 7/24 DESTEK HATTI NUMARASI KAÇTIR?

Apple 7/24 müşteri hizmetleri numarası "00800 4488 29878" şeklindedir. Bu numaradan Apple müşteri temsilcisine anında bağlanabilir ve müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz. Apple'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Apple Online Store müşteri hizmetlerine bağlanmak için Pazartesi ila Cuma günleri 09:00-20:00 saatleri arasında 00800 448 829 873 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

APPLE MARKALI ÜRÜNLER NELERDİR?

- Macintosh

- iPhone

- iPod

- iPad

- Apple TV

- Apple Watch

- Kulaklık

- Airtag

- Vision Pro