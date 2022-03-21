App Store çöktü mü? APPLE ÇÖKTÜ MÜ? App Store uygulama inmiyor hatası! App Store neden uygulama indirilmiyor?

App Store çöktü mü? Kullanıcılar, App Store'a bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Apple kullanıcıları tarafından App Store çöktü mü? Apple çöktü mü?App Store uygulama inmiyor! App Store çalışmıyor! App Store'a bağlanamıyorum! Apple store uygulama inmiyor! App Store uygulama indiremiyorum araştırmaları yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

APP STORE ÇÖKTÜ MÜ?

iOS kullanıcılarının on binlerce uygulamaya ulaşabildiği Apple'ın AppStore'u şu an dünyanın birçok noktasında ulaşılamaz durumda. Kullanıcılar, bağlanmayı denediklerinde hatalarla karşılaşıyor ve indirmek istedikleri uygulamaları cihazlarına indiremiyorlar. Konu hakkında Apple'ın "Güncelleme yapılacak" duyurusu bulunmuyordu, bunun haricinde sorunla ilgili Apple'dan resmi açıklama da henüz gelmiş değil.

App Store için son 24 saatte bildirilen kesintilere göre son 1 saattir çok sayıda kesintinin rapor edildiği gözükmektedir.

App Store, iTunes Store veya diğer Apple servislerine bağlanamıyorsanız;

Sistem durumu sayfasını kontrol edin

Ülkenizde veya bölgenizde bir servis kesintisi olup olmadığını öğrenmek için Apple'ın Sistem Durumu sayfasını kontrol edin.

Aygıtınızın internete bağlı olduğundan emin olun

Herhangi bir web tarayıcısını kullanarak bir web sitesine bağlanmayı deneyin. Hiçbir şey yüklenmiyorsa aynı ağ üzerindeki başka bir aygıtı kullanarak bir web sitesine bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin. Diğer aygıtlar da internete erişemiyorsa Wi-Fi yönelticinizi kapatıp yeniden açarak sıfırlayın. Wi-Fi ağınıza hâlâ bağlanamıyorsanız daha fazla yardım için internet sağlayıcınızla irtibat kurun. Yalnızca ilk aygıtınız internete bağlanamıyorsa iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda, Apple Watch'unuzda, Apple TV'nizde veya Mac'inizde Wi-Fi kullanımıyla ilgili yardım alın.

iPhone veya iPad'inizde internete bağlanmak için hücresel servisi kullanıyorsanız söz konusu uygulama için hücresel veri ayarının açık olduğundan emin olun. Bunu yapmak için Ayarlar uygulamasını açın, Hücresel'e dokunun, ardından Hücresel Veri'yi açın.

Yazılımınızı güncelleyin

iOS veya iPadOS'i, macOS'i, tvOS'i, watchOS'i veya Apple'a ait olmayan aygıtınızın yazılımını en son sürümüne güncelleyin. Ardından tekrar bağlanmayı deneyin.

Tarih ve saati kontrol edin

Aygıtınızdaki tarih ve saatin saat diliminize göre doğru ayarlandığından emin olun.

iPhone, iPad, iPod touch'ınızda: Ayarlar uygulamasını açın. Genel'e ve ardından Tarih ve Saat'e dokunun. Tarih ve saat ile ilgili daha fazla yardım alın.

Mac'inizde: Sistem Tercihleri'ni açın, ardından Tarih ve Saat'i seçin.

Apple TV'nizde: Ayarlar > Genel > Tarih ve Saat'e gidin.

Tarih ve saat yanlışsa güncelleyin veya tarih ve saati otomatik olarak ayarlama seçeneğini açın.

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