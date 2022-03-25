Apolet nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Apolet oldu. Apolet ifadesini günlük hayatımızda nadiren de olsa duyabiliyoruz. Peki, Apolet nedir? Apolet ne işe yarar? TDK'da Apolet anlamı nedir? İşte detaylar...

APOLET NEDİR?

Apolet, rütbeyi göstermek için subay üniformalarının omuzlarına takılan, yünden veya ipekten yapılan, üzerinde rütbe simgesi bulunan parçadır.

APOLET TDK ANLAMI NEDİR?

Apolet, subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluktur.

Apolet, Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parçadır.

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