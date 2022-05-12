ApeCoin Yorum | ApeCoin nedir? ApeCoin grafik ve geleceği!

Ape coin coin yorum ve Ape coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle UMA coin hakkında Ape coin twitter, Ape coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, Ape coin yorum ve grafiği! Ape coin nedir? Ape coin geleceği nedir? Ape coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

APECOİN YORUM

Apecoin yorum ve Ape yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok ApeCoin investing, ApeCoin twitter, ApeCoin forum ve ApeCoin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki ApeCoin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış ApeCoin yorumları ApeCoin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar UMA hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra ApeCoin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre ApeCoin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

APECOİNNE KADAR?

ApeCoin kaç dolar?

ApeCoin anlık olarak $ 7.7794 değerindedir.

ApeCoin kaç TL?

ApeCoin anlık olarak ₺119.34 değerindedir.

ApeCoin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺33,992,190,489 ( +31.32% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺119,405,350,351 ( +31.32% )

Hacim: ₺31,791,448,710 ( +32.85% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.9297

Dolaşan Arz: 284,843,750.00 APE

APECOİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

ApeCoin anlık olarak $ 7.7794 değerindedir.

ApeCoin değeri son 24 saatte 32.60% değer kazanmıştır.

ApeCoin son 7 günde 43.27% değer kaybetmiştir.

APECOİN NEDİR?

Kültür, sanat, oyun, eğlence ve etkinlikler aracılığıyla web3'te yeni bir ifade buldu. Blok zincirinin kültür üzerindeki etkisinin olasılıkları o kadar sonsuzdur ki, bunların hepsi henüz tahmin edilemez. APE, sıradakini desteklemek için yapılmış, topluluk tarafından kontrol edilen ve oluşturulan bir simgedir. Kültürü meta veriye yönlendiren topluluk liderliğindeki girişimler için merkezi olmayan bir protokol katmanı olarak hizmet edecek.

APE VAKFI

APE Vakfı, ApeCoin'in kahyasıdır. Bu bir gözetmen değil, ApeCoin DAO'daki ApeCoin sahiplerinin üzerine inşa edebileceği temel katmandır.

Vakıf, merkezi olmayan ve topluluk liderliğindeki yönetimi kolaylaştırır ve zamanla daha merkezi olmayan hale gelecek şekilde tasarlanmıştır. ApeCoin DAO'nun kararlarını yönetmekle görevlidir ve günlük yönetim, defter tutma, proje yönetimi ve DAO topluluğunun fikirlerinin gerçeğe dönüşmesi için ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmasını sağlayan diğer görevlerden sorumludur.

APE Vakfının amacı, APE ekosisteminin büyümesini ve gelişmesini adil ve kapsayıcı bir şekilde yönetmektir. ApeCoin DAO tarafından yönlendirildiği şekilde harcamalarını ödemek için multisig cüzdan tarafından kontrol edilen Ekosistem Fonunu kullanır ve ApeCoin sahiplerinin açık ve izinsiz yönetişim süreçleri aracılığıyla işbirliği yapmaları için bir altyapı sağlar.

DAO

ApeCoin DAO var çünkü merkezi olmayan yönetişim, küresel olarak dağılmış bir topluluk oluşturmak ve yönetmek için kritik öneme sahip ve bu nedenle APE ekosisteminin başarısı için kritik.

APE İyileştirme Önerisi Süreci (bkz. Yönetim ) ApeCoin DAO üyelerinin Ekosistem Fonu tahsisleri, yönetişim kuralları, projeler, ortaklıklar ve daha fazlasıyla ilgili kararlar almasına olanak tanır. ApeCoin DAO üyeliği tüm ApeCoin sahiplerine açıktır.

PANO

APE Vakfı üzerindeki özel bir konsey (DAO'nun "Yönetim Kurulu"), ApeCoin DAO üyelerinin emriyle Vakıf yöneticilerinin gözetimini sağlar. Kurulun amacı, DAO tekliflerini yönetmek ve topluluğun vizyonuna hizmet etmektir. ApeCoin DAO kuralları kapsamında idari inceleme gerektiren tekliflerde toplanır. İlk Kurul, altı aylık bir dönem için görev yapar, bundan sonra DAO üyeleri Kurul üyeleri için yıllık olarak oy kullanır.

APECOİN 24 SAATLİK GRAFİĞİ!

Görsel: coinmarketcap.com

APECOİN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: coinmarketcap.com

APECOİN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: coinmarketcap.com

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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