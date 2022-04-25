Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde?

Apandis, kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümüne verilen isimdir. Apandisit ise apandisin iltihaplanması olarak tanımlanmaktadır. Peki apandis vücutta nerede bulunur? Apandisit neresidir? Apandisit nerede yer alır? Apandisit insan vücudunda nerede bulunmaktadır? Apandisit ağrısı hangi bölgede olur? Apandisit nerede olur ve belirtileri neler? Tüm detayları açık bir şekilde aktarıyoruz...

APANDİS NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca dilinden geçen apandis, kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümüne verilen bir isimdir.

Tdk apandis anlamı : Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü.

APANDİSİT NEDİR?

Dilimize Fransızca'dan geçen apandisit kelimesi TDK'ya göre apandisin iltihaplanması anlamına gelmektedir.

TDK apandisit anlamı : Apandisin iltihaplanması.

APANDİS VE APANDİSİT AYNI ŞEY Mİ?

Aslında apandis ve apandisit aynı anlamlara geliyor diye bilinir fakat gerçek böyle değildir. Vücudumuzda bulunan bölüm apandis olarak geçiyor. Apandisit ise hastalığın adıdır. Yani aslında vücudumuzda apandisit diye bir kısım veya bölge yok. Çünkü apandisit, apandis iltihaplanması rahatsızlığına verilen isimdir. Lakin halk arasında ikisi de benzer anlamlarda kullanılıyor. Fakat TDK'ya göre vücudumuzda bulunan kör bağırsağın son bölümü apandis olarak geçiyor. Eğer burası iltihaplanırsa da bunun adı apandisit olmuş olur.

APANDİSİT NEREDE?

Apandisit, apandisin iltihaplanmasına denilir. Apandisit ağrısı vücudumuzda karnın sağ alt tarafındaki kalın bağırsağın olduğu bölümde yer almaktadır. Apandis ortalama 1 parmak uzunluğuna sahiptir. Eğer apandisit şişmezse ortalama 2-3 cm kalınlığında bulunur.

Kısacası apantisit (apandis) insan vücudunda karın kısmımızın sağ alt tarafında yer almaktadır. Sağ alt tarafındaki kalın bağırsağın olduğu bölgededir. Bağırsağın ince son bölümüne apandis deniliyor. Haliyle apandis karnın sağ alt kısmında bulunduğu gibi apandisit ağrısı da bu bölümde yer almaktadır.

Apandisit (Apandis-Appanedix) vücuttaki yeri

APANDİSİT AĞRISI NEREDE OLUR? VÜCUDUN HANGİ BÖLÜMÜ?

Apandis iltihaplanması yani apandisit ağrısı vücudumuzda karın bölgesinde yer almaktadır. Karın bölgesinin sağ alt kısmında bulunur. Eğer karnınızın sağ alt tarafı ağrıyorsa bu apandisit ağrısı olabilir. Bu bakımdan her ihtimale karşılık doktora görünmeniz tavsiye edilir.

APANDİS NERESİ? APANDİS HANGİ BÖLGEDE YER ALIR?

Apandisit, apandisin iltihaplanmasıdır. Apandisit hastalığın adıdır. Apandis ise vücudumuzda karnın sağ alt kısmında, körbağırsağın en ucunda yer almaktadır. Apandis ve apandisit ağrısının vücuttaki yeri aşağıdaki gibidir.

Appendix yazan yer apandisin ve apendisit rahatsızlığının olduğu bölgedir.

Yukarıda gördüğünüz gibi apandis karnımızın sağ alt tarafında yer alır.

Apandisin yerini daha iyi anlamanız için bir başka görsele yukarıdan bakabilirsiniz.

APANDİSİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Apandisitin birçok belirtisi olabilir. Başlıca apandisit belirtileri aşağıdaki gibidir:

- Karnın sağ kısmında ağrı varsa bu apandisit belirtisi olabilir.

- Kalın bağırsağın olduğu alanda sertlik ve şişlik varsa bu apandisit belirtisi olabilir.

- Nadir de olsa kusma varsa bu da belirtilerden sayılır.

- Yemek yiyememe ve dışkı yapamama problemi yaşıyorsanız apandisit rahatsızlığınız olabilir.

- Ani hareket yapma, zıplama durumlarında karın kısmının sağ alt tarafında acı hissediyorsanız bu durum da apandisit belirtilerinden sayılabiliyor.

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