AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? - Haberler

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

20-29 Temmuz 2022 Tarihleri arasında tamamlanan AÖL sınavlarının sonuçları hakkında meraklı arayış başladı. Öğrenciler AÖL sınav sonuçları hakkında bilgi almak istiyor. Başarı puanlarını bilmek isteyenler AÖL sonuçları ne zaman belli olur aramasını yapıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

 - Güncelleme:

2021-2022 Eğitim Yılının Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları sona erdi. 20-29 Temmuz 2022 Tarihleri arasında uygulanan AÖL sınavları ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki AÖL sonuçları için tarih belirlendi mi? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik henüz paylaşım yapılmadı. Konuya ilişkin MEB'den detaylı bilgi geldiğinde haberimizde paylaşacağız.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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