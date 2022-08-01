2021-2022 Eğitim Yılının Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları sona erdi. 20-29 Temmuz 2022 Tarihleri arasında uygulanan AÖL sınavları ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki AÖL sonuçları için tarih belirlendi mi? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık lise sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik henüz paylaşım yapılmadı. Konuya ilişkin MEB'den detaylı bilgi geldiğinde haberimizde paylaşacağız.