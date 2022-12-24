Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarını tamamladı. Online olarak gerçekleştirilen Açık lise sınavları hakkında sonuç araştırması başladı. Öğrenciler başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, AÖL sonuçları belli oldu mu? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 9-20 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen AÖL sınavlarının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, AÖL sonuçları belli oldu mu? Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin son dakika gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAVLARI SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında AÖL sınavlarının ne zaman sona ereceği belli olmuştu.

AÖL sınavları, 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınavlar 20 Aralık'ta sona erdi.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.