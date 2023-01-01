AÖL sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama!

Binlerce öğrencinin girdiği Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. 20 Aralık'ta sona eren AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan açık lise öğrencileri gözlerini AÖL sonuçları açıklandı mı? Sorusu çevirdi. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama!

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. Dönem sınavları 9 Aralık tarihinde başladı. 20 Aralık tarihinde sona erdi. Online olarak tamamlanan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının sonuç heyecanı devam ediyor. Öğrenciler başarı puanlarını öğrenmek için AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama!

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023 MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden sonuçlar ilan ediliyor. MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşmak isteyenler, aşağıda bulunan kısımdan MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, bir yılda toplam üç kez Açık Öğretim Kurumları sınavı düzenliyor. Henüz Açık Lise, Açık Öğretim Ortaokulu sınav tarihleri belli olmadı.

2022-2023 MEB çalışma takviminin açıklanmasıyla birlikte sınav tarihleri ilan edilecek. 1. dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden yapılması bekleniyor.