2024 yılında gerçekleştirilecek olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Sınavların yüz yüze mi yoksa online mı olacağı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, AÖL sınavları yüz yüze mi olacak? 2024 Açık öğretim lise sınavları online mı? İşte detaylar...

Açık öğretim lise sınavları yüz yüze mi olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında AÖL sınavlarının nasıl bir sistemle gerçekleşeceği araştırılıyor. Açık öğretim sınavları online olacak mı merak konusu oldu. Peki, AÖL sınavları yüz yüze mi olacak? 2024 Açık öğretim lise sınavları online mı? Detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NE ZAMAN KURULDU?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

AÖL SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Açık Lise öğrencileri online sınav dönemi bitti. 2024 yılında AÖL sınavları yüz yüze mi olacak yoksa online mı araştırılmaktadır. AÖL sınavlarının önümüzdeki sene nasıl gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldikten sonra haberimizin içerisinde yer alacaktır.