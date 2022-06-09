AÖL sınavları online mı? 3. dönem AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise sınavları online mı yapılacak? - Haberler

Açık Öğretim Lisesi 2022/ 3. Dönem sınavları için heyecan başladı. MEB, AÖL 3. Dönem sınavlarının ne zaman uygulanacağını yayımladı. Öğrenciler ise AÖL sınav tarihleri 2022 araştırmasına geçti. Peki açık lise sınavları online mı olacak? Peki, AÖL sınavları online mı? 3. dönem AÖL sınav tarihleri ne zaman? Açık lise sınavları online mı yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri ve sınav takvimi son günlerde epey araştırılmaya başlandı. MEB Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL 3. dönem sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav yerleri yakın zamanda açıklanacak. Haberimizde, AÖL sınav tarihlerine ve sınav takvimine ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN? AÖL 3.DÖNEM SINAV TARİHLERİ

MEB 2022 sınav takviminde yer alan bilgilere göre Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavı temmuz ayında gerçekleşecek. e-Sınav olarak yapılacak olan sınavın kesin tarihi ilerleyen haftalarda açıklanacak.

Sınavların ertelenmesi veya tarihin değişmesiyle ilgili yetkililer resmi bir açıklamada bulunmamaktadır. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Konuyla ilgili AÖL'den yapılan açıklama şu şekilde;

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

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