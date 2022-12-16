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AÖL sınavları neden iptal edildi? AÖL kopya mı çekildi? AÖL sınavları iptal mi edildi?

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AÖL sınavları neden iptal edildi? AÖL kopya mı çekildi? AÖL sınavları iptal mi edildi?

Açık Öğretim Lise eğitimi almaya devam eden öğrenciler gündemde olan konu ile ilgileniyor. Gündemde AÖL sınavında kopya çekilmesi nedeniyle iptal kararı var. Peki, AÖL sınavları neden iptal edildi? AÖL kopya mı çekildi? AÖL sınavları iptal mi edildi? Detaylar haberimizde.

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Açık Öğretim Lise eğitimi alan binlerce öğrenci AÖL sınavları neden iptal edildi? AÖL kopya mı çekildi? AÖL sınavları iptal mi edildi? sorularına yanıt arıyor. AÖL sınavlarında kopya çekildi iddiasının ardından AÖL sınavları neden iptal edildi? AÖL kopya mı çekildi? AÖL sınavları iptal mi edildi? sorularıgündeme geldi. İşte tüm merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Hürriyet'in aktardığına göre, MEB Açık Öğretim Lisesi yetkilileri, soruların bakanlık izni olmadan paylaşılmasının yaptırımları olduğunu söyledi.

Bakanlık yetkililerin konuya ilişkin açıklaması şöyle; "İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Buna göre, sınavda Kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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