AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AÖL sınavları online mı olacak?

AÖL sınavlarına katılacak olan birçok aday, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? Sorularını merak ediyor ve internet üzerinde AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Sorusu başta olmak üzere birçok soruyu araştırıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak?

Birikim Varlık halka arz ne zaman? Birikim Varlık halka arz fiyatı ne kadar? Birikim Varlık halka arz kodu ne? Birikim Varlık hangi bankadan alınır?

AÖL sınav tarihleri sorgulamaları hız kazanırken Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? soruları da gündeme geldi. Sınava katılacak adaylar 1. dönem Açık Lise sınav tarihlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise mezuniyet şartları neler? AÖF sınavları online mi? AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? Detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında gerçekleşecek.

2022 AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lise sınavları çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek. Sınav sırasında öğrenciler,çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.